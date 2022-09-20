台中市清水區三美路今天下午發生一起工廠火警！起火原因及財損？正由相關人員調查及評估中。(民眾提供)

台中市清水區三美路今天下午2時許發生一起工廠火警！消防局指出，經出動清水、梧棲、沙鹿、大安及大甲等分隊及第四大隊部，出動各式消防車15輛、救護車1輛，消防人員36名前往灌救，火勢於下午3時20分撲滅，無人員傷亡，起火原因及財損？正由相關人員調查及評估中。

台中市消防局指出，今天下午2時38分，接獲通報於清水區區三美路發生工廠火警；因海線刮起強勁的東北季風，加上三美路巷道狹窄，風勢助長火苗的竄延，道路狹窄影響灌救及取水不易。

中市消防局火速出動清水、梧棲、沙鹿、大安及大甲等分隊及第四大隊部，各式消防車15輛、救護車1輛，消防人員36名，由組長陳品羲帶隊前往指揮搶救。火勢於下午3時20分撲滅，現場為一層鐵皮屋建築，燃燒面積約150平方公尺，幸無人員傷亡。

台中市消防局強調，這起工廠火警的起火原因及財損部分？正由相關單位調查及評估中。目前已進入秋季，加上海線吹起強勁的東北季風；呼籲民眾要注意火苗，避免火勢在風勢助長下，一發不可收拾。