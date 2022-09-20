BWF世界羽聯今天（20日）公布最新一周世界排名，寶島女單一姐戴資穎仍是世界第2，落後世界第1日本好手山口茜2968分，周日在比利時國際羽球奪冠的左手持拍好手林俊易，靠著這座冠軍加持增加不少世界排名積分，世界排名狂升13個席次，來到第68名。

9月初結束日本兩站賽事後，戴資穎下一站國際賽事是10月18日開始的超級750系列丹麥羽球公開賽，這段時間先調整；本周羽球世界排名女單世界前五沒有變動，世界球后仍是山口茜、小戴第2，3到5名則是中國大陸陳雨菲、韓國安洗瑩、西班牙馬琳。

男單寶島一哥周天成維持在世界第5，丹麥好手安賽龍則以12萬2606分穩居世界球王寶座，領先世界第2桃田賢斗2萬9702分，「羽球王子」王子維仍是世界第15，林俊易則是前進13個名次，來到第68名。

寶島黃金男雙組合李洋／王齊麟，依然是世界第3，不過世界第1男雙組合換人，印尼「小黃人」組合吉德翁（Marcus Fernaldi GIDEON）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya SUKAMULJO）讓出世界第1，日本組合小林優吾／保木卓朗從世界第2，首度登上世界第1。