據中國外交部官網消息，美東時間9月19日，中國國務委員兼外長王毅在紐約會見美國前國務卿季辛吉。王毅強調，中美關係的當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。王毅引用中國古話「寧失千軍，不丟寸土」來說明中國人的意志和決心，強調如果觸犯《反分裂國家法》，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整。

王毅祝賀季辛吉將迎來百歲誕辰，表示季辛吉是中國人民的老朋友、好朋友，為中美關係的建立和發展作出了歷史性貢獻。中方讚賞季辛吉始終對華友好，對中美關係抱有信心。希望季辛吉繼續發揮獨特重要作用，助力兩國關係早日重回正軌。

王毅表示，今年是尼克森總統訪華和「上海公報」發表50週年，中美應該認真總結好50年交往的有益經驗。中國對美政策保持連續性和穩定性，習近平主席提出中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，既是中美關係50年經驗的積累，也是下一步發展應共同遵循的基本原則。拜登總統也作出「四不一無意」的承諾，但美方的所作所為卻與此背道而馳。

王毅表示，美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。季辛吉曾警示，中美關係已經處在「冷戰的山腳」。中美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸理性務實的對華政策，回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。

王毅強調，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。裴洛西眾議長訪問台灣、美參議院審議《台灣政策法案》、有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎。

王毅指出，實現和平統一是中國的最大願望，也將為此盡最大努力。但必須看到，「台獨」越猖獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。中國有句老話：寧失千軍，不丟寸土。這就是中國人的意志和決心。如果觸犯《反分裂國家法》，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整。王毅強調，要維護台海和平穩定，美方就應認認真真回歸一個中國本義，明明白白反對和制止「台獨」。

季辛吉回顧了當年和中國領導人達成《上海公報》的歷史經緯，表示應充分認識台灣問題對於中國的極端重要性，美中之間要對話而不要對抗，應打造和平共處的雙邊關係。