經濟部統計處公布今年8月外銷訂單545.9億美元，較去年同期成長2％，表現優於預期。分析受全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，但新興科技應用、數位化商機及網路通訊服務需求續強，加上電子新品上市，帶動相關零組件接單成長。

按貨品別觀察，電子及資訊通信產品受惠5G、高效能運算、車用電子及數位轉型需求熱絡，加上手機及相關零組件接單較上年同月成長，致接單分別年增15.4％、3.1％；而光學器材因終端產品需求疲弱，加上客戶端持續去化庫存，對面板需求減少，且價格續跌，致年減36.5％。

傳統貨品方面，因全球通膨壓力升溫，終端市場需求疲軟，廠商投資意願保守，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，致塑橡膠製品、基本金屬、機械及化學品分別年減25.3％、22.6％、15.2％及13.0％。

8月份外銷訂單海外生產比47.6％，較上年同月下降1.7個百分點，其中以電子產品減7.1個百分點、光學器材減4.4個百分點較多。

展望未來，各國際品牌消費性電子新品接續上市，加上5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用及企業數位轉型需求仍強，均有助於外銷接單持穩；惟俄烏戰爭持續，全球通膨壓力居高不下，加上美中科技紛爭再起波瀾，以及肺炎變種病毒風險未除，恐抑制全球經濟成長力道及外銷接單動能，後續仍需持續觀察，並審慎因應。