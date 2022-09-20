台北市政府目前已推動336輛電動公車上路成果，為了因應2050淨零碳排放，今舉行「電動公車新未來，全心全E為您服務」，召集交通部、交通部公路總局、臺北市公車聯營管理委員會、14家聯營公車等，朝2030年公車全面電動化目標邁進。台北市長柯文哲表示，全面使用電動公車勢在必行，大約8年後，燃油公車就會全部汰換，也就是在2030年，會有超過3000輛電動公車。

柯文哲致詞時表示，2050淨零排放目標是下一任台北市長最重要的工作，未來其他國家開始實施碳關稅的時候，台灣就必須嚴肅面對，因此淨零排放勢在必行。市府目前有三個主要項目，首先是住商規範，包括採用綠建築、LED照明、節能減碳建材，這部分是由內而外、由公而私，從公家機關開始要符合綠建築條件，接下來民間的新建案要符合規範，最後才是民間舊的建物也必須處理。

柯文哲另表示，臺北市政府推動綠運輸，有共享4U，包含YouBike、U-Motor，U-Car(Car-sharing)、U-Parking。而台北市政府促進綠運輸，2018年起不補助公車業者採買燃油公車，也就是只能買電動公車。當然政府該做的準備就是提供充電站，還有幫忙架設電線。由於電動公車每輛造價要1千萬，除了交通部有補助之外，臺北市政府也協調銀行提供低利貸款。

柯文哲說道，2050淨零排放，全面使用電動公車勢在必行，大約8年後，燃油公車就會全部汰換，也就是在2030年，會有超過3000輛電動公車。這也牽涉很多問題，電量夠不夠，變電所要不要加開，都必須要思考。現在到年底會有400輛上路，期許臺北市的公車繼續一路進步，希望2030年達到全面電動公車目標。