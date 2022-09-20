曾經風靡高中賽場的東密西根大學前鋒貝茨(Emoni Bates)，上了大學後成績卻不進反退，在場外更是鬧出了重大風波，根據美國媒體報導，貝茨被發現所駕駛的車輛中藏有槍支，隨後遭到當地警方以攜帶隱藏武器及更改槍枝識別標記2項罪名逮捕。
據《底特律自由新聞》報導，貝茨在當地時間周日晚上10點43分駕駛車輛，因為沒有在十字路口停下再開而遭到攔查，隨後警方更是在貝茨的車上發現一把槍枝，根據警方所述，貝茨當晚被關押在當地警局，直到隔天早上才獲釋，《美聯社》則指出，貝茨遭警方指控攜帶隱藏武器及更改槍枝識別標記，不過當地執法部門只確認了貝茨攜帶隱藏武器的事實，而貝茨也透過律師回應自己並非車主，將會親自出席10月6日的聽證會為自己辯護。
18歲的貝茨曾是全美排名第1的高中生，名滿全高中籃壇的他曾上過《運動畫刊》封面，在高中階段就被外界以下一個魔術強森(Magic Johnson)、詹姆斯(LeBron James)來做稱呼，部分媒體更是預測貝茨在選秀會上的模板為得分能力超群的杜蘭特(Kevin Durant)，可見外界對他的期待感相當大。
不過貝茨加入孟菲斯大學後，面對更高層級的對手顯得吃不消，貝茨不再像高中時期那樣予取予求，18場比賽下來只有9.7分、3.3籃板、1.3火鍋，表現可以說是差強人意，在沒有成績背書的情況下，貝茨也不敢貿然投入選秀，甚至選擇換個環境擺脫低迷，轉到東密西根大學展開新生活，不過還沒有替新東家效力，貝茨卻鬧出了犯罪事件，也讓他的籃球生涯再添一筆不光彩的事蹟。
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