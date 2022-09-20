曾經風靡高中賽場的東密西根大學前鋒貝茨(Emoni Bates)，上了大學後成績卻不進反退，在場外更是鬧出了重大風波，根據美國媒體報導，貝茨被發現所駕駛的車輛中藏有槍支，隨後遭到當地警方以攜帶隱藏武器及更改槍枝識別標記2項罪名逮捕。

據《底特律自由新聞》報導，貝茨在當地時間周日晚上10點43分駕駛車輛，因為沒有在十字路口停下再開而遭到攔查，隨後警方更是在貝茨的車上發現一把槍枝，根據警方所述，貝茨當晚被關押在當地警局，直到隔天早上才獲釋，《美聯社》則指出，貝茨遭警方指控攜帶隱藏武器及更改槍枝識別標記，不過當地執法部門只確認了貝茨攜帶隱藏武器的事實，而貝茨也透過律師回應自己並非車主，將會親自出席10月6日的聽證會為自己辯護。

18歲的貝茨曾是全美排名第1的高中生，名滿全高中籃壇的他曾上過《運動畫刊》封面，在高中階段就被外界以下一個魔術強森(Magic Johnson)、詹姆斯(LeBron James)來做稱呼，部分媒體更是預測貝茨在選秀會上的模板為得分能力超群的杜蘭特(Kevin Durant)，可見外界對他的期待感相當大。

Emoni Bates has been arrested on gun charges.



The Washtenaw County Sheriff's Office said Bates was pulled over after failing to stop at an intersection Sunday.



He is charged with two felonies – carrying a concealed weapon & altering ID marks on a weapon. https://t.co/hZKxqIGL2L — Jeanna Trotman (@JeannaTrotmanTV) September 19, 2022

不過貝茨加入孟菲斯大學後，面對更高層級的對手顯得吃不消，貝茨不再像高中時期那樣予取予求，18場比賽下來只有9.7分、3.3籃板、1.3火鍋，表現可以說是差強人意，在沒有成績背書的情況下，貝茨也不敢貿然投入選秀，甚至選擇換個環境擺脫低迷，轉到東密西根大學展開新生活，不過還沒有替新東家效力，貝茨卻鬧出了犯罪事件，也讓他的籃球生涯再添一筆不光彩的事蹟。