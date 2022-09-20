俄羅斯無限期關閉通往德國的北溪1號天然氣管道，導致歐洲天然氣價格再度大幅上漲，陸媒新浪財經引述央視報導指出，歐洲經濟面臨衰退風險，這對土耳其這個以歐洲為主要出口目的地的國家來說，也是一大壞消息，土耳其多個產業出口，包括成衣、汽車製造業、鋼鐵業等跟著遭殃。

報導指出，歐洲媒體將土耳其形容為「歐洲的工廠」，舉例像土耳其生產的服裝、紡織品等，主要就是銷往歐洲，而且非常受到歡迎，但是近期銷量大不如前，土耳其商會和商品交易所聯盟成衣行業協會主席法亞特說，土耳其高達約70%的成衣主要出口歐盟，但自歐洲陷入能源危機後，來自歐洲的訂單正在明顯減少，預計接下來幾個月還會繼續放緩。

法亞特提到，在此情況下，預計土耳其成衣出口至少年減10%，我們現在最擔憂的是，不知道歐洲的能源危機還會持續多久。

報導稱，歐洲一直是土耳其最主要出口目的地，主因在於地理位置接近，數據資料顯示，2021年土耳其出口歐洲的銷售額占總出口量的約41%，經濟學家警告，如果歐洲經濟出現衰退，土耳其經濟也將受到影響。

數據顯示，包括土耳其汽車製造業、鋼鐵業等多個行業，8月出口到歐洲的數量都低於去年同期，業內人士擔憂，如果歐洲能源危機持續蔓延，包括國際物流業在內的更多行業都將受到衝擊。