國立高雄科技大學在澎湖縣政府及行政院農業委員會的支持下，（今）9月20日下午兩點於澎湖馬公機場二樓候機區盛大辦理「清除海底覆網之教育宣導及培訓計畫」之成果發表會，成果作品也會於馬公機場展進行為期一週的展覽，向往來澎湖的遊客展現淨海的重要性，號召更多人一起來守護海洋。

成果發表會主要向大眾展示111年度培訓課程及海洋活化宣導教育成果，並且表揚參與培訓課程的學員共14位，成員包含來自澎湖縣政府救難協會、澎湖縣政府消防局、海洋國家公園管理處、空軍馬公基地勤務隊、海軍戰鬥系統工廠等團隊，期待擴大清除能量，號召更多有志之士一起為海洋盡份心力。發表會內容除了展出澎湖縣清除海底覆網團隊「鬼網特攻隊」之培訓成果，更結合環境行動劇與在地風櫃國小學童之環境藝術創作，由開心劇團與正聲廣播公司臺中台投入合作錄製廣播劇，玩具劇場則是結合大開劇團、偶偶偶劇團和風櫃國小一起創作，內容精彩又相當富有教育意義。

「龜向大海」劇場版，風櫃國小小朋友扮演小丑魚一起宣導守護海洋理念。(高科大提供)

澎湖縣縣長賴峰偉表示，海洋環境維護、棲地復育一直都是縣府的重點工作，而清除海底覆網是我們「海洋活化12願景」裡最重要的工作之一，因此我們從107年來至今已經累積超過40萬公尺，約10萬公斤的海洋廢棄網具，遠遠超過過去20年清除量，為歷年來最多，也是全台灣最多。

高雄科技大學計畫主持人海洋事務研究中心劉文宏主任表示：為了培養志工向心力分別在西嶼鄉內垵南漁港、山水漁港辦理2次淨海活動，讓學員到漁港裡進行海底巡查工作，在培訓後親自看看海底世界，兩次下來我們一共清理129公斤的垃圾。最終的目的就是為了激起志工自願服務的心，藉此擴巡護力量，加速澎湖「零覆網」。

本次成果發表會成果作品展將自9月21日連續展出至26日，邀請民眾闔家蒞臨，一同見證，清除鬼網，守護海洋的動人故事。