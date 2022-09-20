由法國名導盧貝松（Luc Besson）最新編製的電影《死噬》（Arthur malediction），全片清一色新銳演員當中，也包括他的21歲愛女塔莉亞貝松（Thalia Besson），不免讓人懷疑是否有「保送」的事情發生。對此，導演巴泰勒米格羅斯曼（Barthelemy Grossmann）透露他在選角上，擁有全部的自由，絲毫沒有受到干涉：「我才是跟盧貝松說『我想找你女兒演出』的人，也是塔莉亞自己贏得了這個角色。」

塔莉亞貝松在片中飾演從小就愛上男主角，並試圖跟他建立感情關係的少女，可惜男主角從小到大迷戀電影《亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險》，只把她當作普通朋友，並沒有意識到女方的心意。在片中苦陷單戀的塔莉亞貝松，也因為陪男主角參與電影的「聖地巡禮」活動，而意外捲入致命危機。

導演進一步補充：「我花費3個月時間尋找所有演員，我問過包含模特兒經紀公司等所有可能的機構。接著我透過社群網站，發現了塔莉亞的生活照，發現許多地方都跟片中這個角色有所呼應，所以就找她來試鏡。當她微笑著走了進來，整個試鏡室都明亮了起來。而在片場的時候，她也表現出滿滿活力。選擇她來演出，是我拍攝本片最引以為豪的事情之一。」

事實上，塔莉亞貝松的演出作品並不多，目前唯二有上映過的電影，一部就是父親盧貝松執導的《星際特工瓦雷諾：千星之城》，一部就是盧貝松編製的這部《死噬》。曾小就穿梭在父親拍攝片廠的她，曾在學過表演，但其實她對學習時裝與設計更具熱情。這回再度擔任演員，甚至是主要角色之一，她也坦言壓力不小：「父親對我說，叫我不要停下來，一定要做得更多。」

據悉，她也為此特別觀賞了很多恐怖片，並進一步表示：「我們在夜間拍攝，在寒風與泥濘中，我把自己搞得到處都是瘀傷，但我們總是面帶微笑，跟其他演員互相給予彼此能量。」雖然為本片做了不少犧牲，但從回應中依舊感受到她十分享受這次的演出體驗。《死噬》將在本週五（23日）在台上映。