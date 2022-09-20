台東強震重創花東交通，鐵路橋梁及軌道損害嚴重，台鐵花東線要1個月才能通車，因此啟動「類火車」公路接駁，但乘客抱怨連連，指平均每小時才1班，座位滿了或錯過還要等1小時，站站停靠，從花蓮到台東要4、5個小時。台鐵、監理站今天緊急在尖峰時段加開班次，半小時1班，也加入直達車疏運。

東部線鐵軌被震毀，至少1個月才能通，花蓮至台東啟動「類火車」公路客運接駁旅客，若要從台北到台東，需先搭火車至花蓮站，再轉乘客運到玉里、再換成另一班客運至台東，若順利銜接，從花蓮搭到台東最快也要4.5小時，搭普悠瑪或太魯閣只要1.5至2小時，但若遇塞車可能要拉長至6小時，台鐵接獲不少旅客抱怨。

縣長徐榛蔚也為民眾發聲，她建議交通部，很多旅客是花蓮往返台東，類火車站站停的效益不大，應該要多開直達車符合民眾期待。

為此，台鐵與監理站從善如流，今天加開6班次直達往返花東「類火車」加強疏運服務，每天上午8點30分起，每2小時1班次，會滾動檢討作業，期間仍視情況機動加開班次。