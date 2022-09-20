據大陸央視報導，從四川省防汛抗旱指揮部辦公室獲悉，據初步統計，截至20日7時，降雨共造成巴中、達州、遂寧等市（州）1.16萬人受災，全省共提前避險轉移5.2萬餘人。有關情況正在進一步統計核實中。

回顧19日16時，四川省氣象台已發佈暴雨藍色預警，且從19日晚上以來，四川盆地東北部、中部、南部和川西高原、攀西地區出現大雨到暴雨，部分地方大暴雨。

因此，四川省防辦向16個市（州）防辦、省級相關單位和搶險救援隊伍發送風險提示，強化值班值守，密切監視雨情汛情趨勢，持續滾動調度抽查1個市、9個縣（市、區）防辦、6個鄉鎮（街道）和3家重點企業、1個在建工地，瞭解工作情況。四川應急廳也組織分析研判安全生產領域風險，督促指導250座非煤礦山、58座煤礦共撤出5088人。

據了解，目前四川全省13個市（州）、57個縣（市、區）發佈暴雨預警（信號），7個縣（市、區）啟動應急回應，各級共派出工作組297個721人，調度116個縣（市、區）、225支搶險救援隊伍、942個鄉鎮，投入搶險救援力量76支、732人，專業裝備110台（套）。