餐飲業大缺工，因應全台持續展店需求，摩斯漢堡開出500名儲備店經理職缺，每月起薪3.1萬至3.3萬元以上、獎金另計，通過培訓及考核升任店經理上看5萬元，徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意一同努力發展的夥伴。不僅如此，表現優秀者，還有機會加入儲備店長快速培育計畫。

安心食品（MOS摩斯漢堡）在台成立31年，全台展店300間直營門市，感謝全體員工努力付出才有今日成果。每年有許多優秀人才為展現才能，選擇至摩斯打拼，摩斯漢堡擁有良好的培訓進修課程、透明升遷管道及完善福利保障，造就年年獲選全國傑出店長及優良店長傑出人才佳績。

安心食品亦提供許多年輕人及二度就業者工作機會，店鋪有績效獎金發放，獎勵員工的工作效率及溫暖的服務精神。此外，摩斯漢堡更推出「員工持股信託」方案，激勵並留任主管人才，基層主管績效達到標準者即可參加，員工每月提撥薪資5~10％，公司就提撥相對金額至個人信託帳戶內，為員工定期定額投資公司股票。換言之，參加持股信託的員工不但可以得到穩定的理財效果，也可以投資人的身份分享經營成果。

安心食品今年度有6位資深員工年資超過20年，在摩斯奮鬥與摩斯一同成長。其中更有營運部資深主管表示，在摩斯由基層員工開始做起，20年來成長良多，透過公司培訓，持續進修提升專業能力，也實現自我價值。

安心食品表示，深信員工是企業經營最重要的基石，唯有與員工站在一起，傾聽員工心聲、提供友善安全的職場環境，員工明瞭公司方針、認同摩斯理念，凝聚企業共識，創造雙贏，達成安心「貢獻人類、貢獻社會」永續經營的目標。