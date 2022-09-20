烏俄戰爭第209天，過去一週局勢相對穩定，烏克蘭全線沒有發生重大變化。戰場上的穩定代表著烏軍準備好在各個地區發起新的進攻嘗試。烏克蘭武裝部隊正在準備在東部和南部前線開展新的行動，調度部隊和裝備、積累資源。而美國戰爭研究院（Institute for the Study of War）認為，盧甘斯克人民共和國（LPR）、頓涅茨克人民共和國（DPR）積極籌備公投準備加入俄羅斯聯邦是因為烏軍哈爾科夫大捷所致。

綜合外媒報導，北部戰線，烏軍延續哈爾可夫大捷後後續發展，俄軍仍試圖穩定奧斯科爾（Oskol）地區的前線。在庫皮揚斯克（Kupyansk）經過連日的戰鬥後，河道以東地區仍在俄軍掌控之中。烏軍的進攻受阻，無法完全控制該鎮。目前俄軍正在加強他們在斯瓦托沃地區（Svatovo）的防禦，俄方預計烏軍將從此處繼續向庫皮揚斯克發起進攻行動。

New: Urgent discussion among #Russia’s proxies of the need for Russia to immediately annex #Luhansk & #Donetsk oblasts suggests that #Ukraine’s ongoing northern counter-offensive is panicking proxy forces and some Kremlin decision-makers.



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南方不遠處，局勢尚未穩定，俄軍仍然控制著紅利曼（Krasny Liman），烏軍目前決定從側翼逐漸繞過它，向具有戰略意義的迪布羅沃村（Dibrovo）推進。

烏克蘭砲兵從別洛戈羅夫卡（Belogorovka）附近的陣地開始砲擊利西昌斯克（Lisichansk）城市群。與此同時，烏軍尚未完全控制別洛戈羅夫卡本身。村莊仍然處於雙方各據的局面。

在東部戰線，從索萊達（Soledar）到烏格萊達（Ugledar）的前線，俄軍逐漸向西推進。在巴赫穆特（Bakhmut）地區，其中一系列的戰鬥中，俄軍佔領了一個重要的能源設施，即「頓巴斯」（Donbass）變電站。這是頓巴斯北部地區供電的關鍵設施之一。

而南部戰線，烏軍仍試圖向扎波羅熱（Zaporozhye）方向推進，暫以失敗告終，在該地區最近一次行動中，相當數量烏克蘭裝甲車被摧毀。在此處烏克蘭軍方使用的是美製M-113 裝甲運兵車。這裡的裝甲車排還包括波蘭製造的T-72M 坦克。波蘭當局於4月將這些坦克移交給了烏克蘭。

再往南至刻松地區（赫爾松, Kherson），從安德里伊夫卡（Andreevka）住民地到維什涅韋（Vishnevoe）的走廊戰鬥仍在繼續。烏軍堅守陣地，但他們在開闊的草原上損失慘重。

9月18日，俄國防部聲稱，烏克蘭軍方派出6輛坦克，投入3個連級戰術群在刻松地區進行了「不成功的進攻嘗試」，遭到俄軍擊退。

俄羅斯航太部隊（VKS）在尼古拉耶夫附近襲擊了烏克蘭武裝部隊的人員和軍事裝備。在敵對行動當天，烏克蘭的損失達180多人、2輛坦克、7輛裝甲車、3門火砲和10輛各式輕型車輛。