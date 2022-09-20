美國總統拜登19日被拍到抵達西敏寺參加女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬時，被安排就座第14排，也就是倒數第7排。

全世界最有權勢的男人也不敵英國王室的規定，美國總統拜登與夫人吉兒（Jill Biden）昨（19）日出席在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，不過拜登並未被安排入座第一排觀禮，反而被排在第14排，比加拿大總理杜魯道還後面，拜登入場前還得先排隊等候，讓美國前總統川普譏笑：「位置就是一切。」

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，在2000多名獲邀出席女王伊麗莎白二世國葬的賓客中，即便貴為全球最有權勢的男人，拜登仍未被邀請坐在第一排觀禮，昨日他與夫人吉兒反而入座第14排，也就是倒數第7排，比加拿大總統杜魯道（Justin Trudeau）還後面，就坐在波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後一排、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）的前一排，吉兒的隔壁坐著瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）。西敏寺昨日共有約500名各國領袖出席觀禮。

美國總統拜登與夫人吉兒19日出席在西敏寺舉行的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，拜登夫婦被安排入座第14排，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的後一排，走道另一邊與他同排的還有南韓總統尹錫悅夫婦。（圖／TPG、達志影像）

拜登會坐在這麼後面，是因為根據英國王室的禮儀規定，不論個別國家的重要性為何，大英國協政治領袖的地位高於世界其他領袖，因此他們被安排入座更前排的位置，這也說明了為何拜登會坐在第14排，比杜魯道的座位還要後9排。

美國總統拜登與夫人吉兒19日出席在西敏寺舉行的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，拜登夫婦被安排入座第14排，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的後一排。（圖／TPG、達志影像）

走道另一區與拜登同一排的是南韓總統尹錫悅夫婦，坐在尹錫悅前2排的是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦。

拜登被安排入座後方遭到美國前總統川普譏笑，印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，川普在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）上發文指出「位置就是一切」，「才短短2年美國就發生這樣的事，不尊重！但卻是我們的總統認識特定第三世界國家領袖的好時機。」

'If I were president, they wouldn't have sat me back there': Trump MOCKS Biden for being sat 14 rows back at the Queen's funeral https://t.co/gfQz6B8c5L — Daily Mail Online (@MailOnline) September 20, 2022

他說：「就像政治及生活，在房地產領域，位置就是一切。」

「如果我是總統，他們不會讓我坐後面那裡，而且我們的國家會和現在很不一樣！」

美國總統拜登19日被拍到抵達西敏寺參加女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬時，必須先在門口等候他人先進場，不能馬上就座。

除了位置被安排在後方外，拜登與吉兒昨日抵達西敏寺時，還被告知先在門口站著等候入場，不能馬上就座。據英國《衛報》（The Guardian）報導，原來拜登獲准搭乘自己的裝甲總統座車「野獸」（The Beast）抵達會場，但是他的座車堵在倫敦市中心的車陣中，導致他比原訂應入場的時間晚到10分鐘。原本英國王室安排各國元首應在上午9時35分至55分抵達，不過拜登直至10時5分才到場。

拜登夫婦抵達後，被要求先在門口等候，讓獲得英國王室頒發最高平民榮譽「喬治十字勳章」（The George Cross）的民眾及獲得「維多利亞十字勳章」（The Victoria Cross）的軍事人員先行入場。