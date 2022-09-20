餐廳不只講求餐點好吃，店裝也設計得如網美店一樣好打卡，再以獨賣商品拚看點。連鎖餐廳貳樓進駐微風南山，今（21日）正式開幕，店裝以伸展台結合現代美術館為靈感，採純白色設計營造輕奢感，光是牆上的投影機台就造價6位數以上；看好健康飲食趨勢，菜單也進行微調，將低負擔的蔬食、白肉餐點比例調高，客單價約為280至400元，客群鎖定上班族、家庭客。
貳樓今年先後在板橋、台南展店，如今第三家插旗信義區，挑高9米空間搭造型燈具及流線燈帶設計讓光影交錯灑落，大片落地窗可飽覽101和美景。獨賣商品包含彩虹炸雞胡麻沙拉等，並攜雞尾酒品牌WAT推「SF-2清春露雞尾酒」，以淡金色酒體、香水瓶身帶出優雅感。業者樂觀說：「吃蔬食料理也能很fancy，菜品種類多不怕被競業比過。」持續拓點計畫預期能為整體業績帶來4-5％成長。
金色三麥則首次跨足餐酒吧進駐台中PARK2草悟廣場，以金屬材質、即時數位互動呈現科技感，並推一系列新台味好料，包含下酒型牛肉麵等，更首推以「啤酒蒸餾酒」研發的調酒，包含富含莓果香的「有關係都莓關係」等，開幕後迅速躍升年輕族群打卡熱點。
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