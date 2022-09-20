嬛嬛（左）和王凱合作《癡心嬛啊嬛》。（超級好幸福提供）

粉絲封為「國民阿母」的嬛嬛推出最新音樂電影《癡心嬛啊嬛》，繼首部音樂電影成功演出老裝受到肯定，嬛嬛在新作中變身俠女與戲劇男神王凱飾演神鵰俠侶，頂著酷熱吊鋼絲飛簷走壁，拍攝武打戲還被劍割傷手指，鮮血四濺掛急診，但嬛嬛不以為苦直說演戲演上癮，更開心努力被看到，透露大螢幕處女作已開始籌備，且音樂電影也將持續開拍，計畫挑戰槍戰片，自許發揮更多的極限。

嬛嬛第一次演俠女的角色，感到很特別也充滿挑戰性，本以為可以文靜的當個美美的古裝女神就好，沒想到導演給新挑戰，光是練劍術就吃足苦頭；嬛嬛坦言從小就很怕刀劍，武打電影完全不看跳過，沒想到越不想接觸的，竟成為自己要挑戰的。

除了強迫勤看武俠片做功課外，她還接受2個月的武術集訓，由剛開始的生澀訓練讓全身傷痕累累，到最後克服萬難的完成劍術、傘術、吊鋼絲與空中旋轉翻跟斗等訓練，期間每天練甩劍還導致肌腱發炎，忍著疼痛繼續練功，最後達陣老師的要求。

為了演出，勤練劍術、武術，王凱此次突破肢體障礙，「之前每次遇到打鬥戲，我比較滿意被挨打的演出，要打人的戲，總讓我覺得超不協調的」，透露第一次見到嬛嬛，覺得她相當溫柔文靜，但後來被嬛嬛飾演的俠女氣勢嚇到，「跟她拍對打戲時，被她充滿殺氣的眼神震攝的差點投降」。