新紡（1419）今舉行法說會，今年上半年合併營收為14.63億元，合併毛利為3.95億元，毛利率為27%，淨利為1.708億元。上半年營收結構中，行銷部占比65%，零售部占比23%，營建部占比12%。今年新紡以高端生活體驗為目標的精品電商平台The Spaace開站。今年上半年因出售土地獲利業外挹注，使上半年的EPS達5.71元。展望下半年，新紡總經理張瑞南表示，若以本業來看，可以維持和上半年相當水平。

張瑞南表示，新紡在台灣複合式品牌經營的市場排名前段班，目前的4大複合式品牌包括，ARTIFACTs，ART HAUS,ASPORT，SUPER GOLF等。今年雖然有通膨等因素干擾，但新紡庫存仍維持健康水平；今年在營運面的挑戰還包括能源上漲造成的成本壓力，至於匯兌利益受惠新台幣貶值，是有匯兌利得。

新紡被歸類於土地資產股，在通膨期間，亦具有抗通膨概念。新紡的士林舊廠佔地面積約1.5萬餘坪，由於取得土地時間較早，每坪土地成本僅為9千餘元，除此之外，台北市政府先前也確定「北投士林科技園區」的發展計畫，將新紡(1419)的士林廠納入到園區的範圍內，因此大幅提高土地增值的利益。

新紡營收中，目前約1成來自於收取租賃利益。新紡也是早期市場號稱的士林三寶之一（士電，士紙，和新紡），士林土地透過開發的方式，將興建成商辦大樓或自用住宅，並長期收取租賃收入，透過低成本的土地資產，轉型成「包租公」的營運模式，賺取長期穩當的租金收入，此也將改變目前的營收結構！

新紡的4大複合式品牌，每一年都會增加、淘汰品項，從銷售量和毛利等數據評估，ARTIFACTs主要訴求時尚、藝術、設計和創新；ART HAUS強調精品和品味；ASPORT主打運動休閒風格；Super Golf則是聚焦高爾夫領域！