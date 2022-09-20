角色關係圖太複雜！1名網友日前發現女友與自己的哥哥發生關係，但哥哥之後不斷給他好處與零用錢，他竟因此不想揭發此事，擔心「好處會沒了」，也決定不與女友嘿咻，找外面的女人洩慾，而離譜的是其中1名女人還是哥哥的前女友；文章曝光網友留言「果然是一個基因的」、「資訊量太大」。

「我哥跟我女友一直有性行為」該網友在Dcard上發文，他發現此事已經一段時間，但他的哥哥最近開始對他很好，都會送他想要的東西，也會給零用錢，原PO竟擔心若哥哥知道他已知情，「我的好處就都沒了」，他因此開始不與女友嘿咻，但也擔心女友會起疑、告訴哥哥。

該網友說，他覺得與哥哥「分享」另一半很奇怪，因此不與女友嘿咻，平時都找2名炮友發洩性慾，其中1名炮友甚至還是「哥哥的前女友」，當初哥哥與前女友分手，也是原PO要求的，哥哥一直以為對方是跟其他男生交往；此外，原PO的姐姐也得知此事，開始要求哥哥的零用錢要分她一半，不然就要講出去。

其他網友留言「果然是一個基因的」、「資訊量有點太大」、「你姐很聰明欸」、「貴圈真亂」、「角色關係圖過於複雜」也有不少網友認為在編故事「晚上不睡覺，在那邊編故事」、「自從最近看了低卡，我才知道原來八點檔的編劇已經很克制了」、「這種故事情節的A片我倒是蠻感興趣的」。