民眾黨新竹市長參選人高虹安遭媒體爆博士論文涉抄襲，民眾黨新竹市所有黨籍各級參選人20日齊聲痛批，特定媒體清晨發新聞，接著親綠側翼粉專各種圖文就滿天飛，再有民進黨參選人沈慧虹競總同步開記者會，這就是很典型的、也是綠營近年來特別貫於使用的「網媒黨」一條龍攻擊模式。

民眾黨籍參選人炮轟，特定媒體與側翼絲毫不顧已經出示的美國辛辛那提大學學倫會確認高虹安碩論沒問題的聲明，以及高虹安所提出的種種證據，甚至不惜為了選舉去打擊資策會，「選舉選到失心瘋」，行徑之惡劣，令人髮指。

他們表示，不會像綠營的參選人一樣不敢和林智堅合體掛看板，更不會被打敗，未來會持續與高虹安站在一起，一起造勢、掃街、合掛看板等。

他們也同時提出警告，依照綠營一貫的伎倆，接下來綠營可能會無視高虹安、美國辛辛那提大學提出的種種證據，而持續攻擊高虹安的博士論文，甚至比照在桃園攻擊張善政的模式，開始在基層散布黑函。

呼籲支持者若是有收到攻擊高虹安的黑函，或是看到有人發放黑函，請務必蒐集相關證據提供給高虹安競選團隊，民眾黨絕不會姑息這種惡意的選舉技倆。