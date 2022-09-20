有些人分手後還是希望能與前任繼續當朋友，以不同的角色繼續關心對方，不過《搜狐網》運勢專欄指出，一旦和獅子座、射手座、雙魚座、天蠍座、水瓶座的人分手，就無法再與他們保持友好的關係，更不可能有復合的機會。

▍獅子座

強勢的獅子在感情中往往處於主動的位置，一旦分手了他們就會開始下一段感情，並且和前任徹底斷乾淨。獅子很有自信，相信下一段感情會好過上一段，因此不論前任如何糾纏都無法動搖他們的心。

▍射手座

射手談感情一般是不會輕易放手的，不過當他們主動提分手，不論出自於什麽原因，他們都不會再回頭。射手決定放手就絕不會吃回頭草，那些他們把你捧在手心裡的時刻，就當是美好的回憶吧。

▍雙魚座

雙魚在愛情裡很柔弱，但也十分長情，他們真心喜歡一個人的時候，會很明確地表達自己的感情，願意為愛不顧一切，如果被分手了，他們也會因為難以接受而情緒低落，甚至要花很長一段時間才能走出來。不過當雙魚自己主動提分手，就表示他們已經徹底放下這段感情，斷然沒有復合的可能。

▍天蠍座

天蠍愛得深情，分得堅決！如果一段感情非分手不可，他們就會果斷乾脆，絕不拖泥帶水，不僅對前任徹底死心，還不給兩人復合機會。用天蠍自己的話來說，對天蠍來說，這是對感情負責任的表現，斷乾淨才能讓自己和前任都不會再對逝去的感情抱有幻想。

▍水瓶座

水瓶最大的特點就是理性，其次是做事乾淨俐落，只要下定決心要分手，他們就會第一時間去執行，任何反對的聲音都無法讓他們動搖。一旦分手，水瓶就不會再與前任有任何瓜葛，他們沒打算打擾一個已經分道揚鑣的人，也永遠不會再靠近對方。