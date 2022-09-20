偶像團體出身的女優三上悠亞，2015年改拍成人片，憑藉無害臉蛋和性感身材一炮而紅，甚至揚名國際。這幾年，她十分用心經營Youtube頻道，常在上頭曝光日常和姣好身材，上月便介紹6款泳裝的樣式，期間向大家秀衣服細節時，不時示範給大家看，露出大片雪白肌膚，讓網友都說身材夢幻又可愛。

三上悠亞上月拍片介紹6款泳裝，可看到有著水汪汪大眼的她，詳細說明6套各具風格的比基尼，首先是粉色花瓣比基尼，浪漫柔美風格與她很相襯，而她除了以可愛甜美的嗓音介紹，不時以手調整泳衣位置，甚至還會跳舞，就是為了示範泳裝的彈性，非常敬業又有活力。

三上悠亞很仔細介紹泳裝細節。(圖/三上悠亞 IG)

引人注目的是，三上悠亞介紹第三套黑色透膚泳衣時，想示範如何綁肩帶的蝴蝶結，未曾想解開肩帶時，半件泳衣差點鬆脫，險些就要走光，見此，她錯愕輕叫一聲後，便快速把肩帶綁緊，口中稱讚泳衣樣式，也小心不讓比基尼再次鬆落，而結束一連串動作後，站到白牆展示泳裝，最後比出超可愛「Let’s Go」動作。

三上悠亞比基尼差點鬆落，仍很敬業介紹完泳衣。(圖/三上悠亞 Youtube)

三上悠亞上傳泳裝介紹片後，一個月就有百萬收看數，不少人大讚「我希望一年四季都有泳裝片，不限定在夏天」、「不會太瘦也不會太胖，女神真的是很夢幻的身材」、「一整天都在看這支影片，女帝怎麼有辦法這麼可愛」、「三上悠亞穿任何泳裝都很棒，因為身材有夠讚」。