亞洲區人力資源權威刊物《HR Asia》舉辦的2022年「亞洲最佳企業雇主獎 」，永豐金控自300多家參選企業中脫穎而出，連續第三年獲獎，在三大面向評比中，員工的滿意度調查結果各項皆遙遙領先市場平均，尤其在員工協作、團體動力、組織公民行為面向更是取得高分，顯示公司與員工互動的正向回饋。

《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」為亞太區規模最大的雇主品牌獎項，評選涵蓋15個亞洲主要市場，此獎項在組織文化、員工認同及團隊凝聚等面向，向員工進行匿名意見調查，並由行業專家組成獨立審查委員會，對公司的人力資源投入成果進行資料審查。

永豐金控表示，在國際金融情勢變化，及疫情艱困的挑戰中，永豐持續重視員工身心健康、職場多元平等，且針對氣候變遷意識，積極展開行動。為展現對員工的重視與關懷，永豐金控逐年舉辦優秀員工「心楷模」選拔活動，秉持「從心出發」之核心理念，表揚員工積極投入工作及持續不懈的付出。

永豐金控並設置多元內部溝通管道，讓員工即時發聲，如員工服務專員制度、「與CEO 有約」座談會、內部刊物 《豐悅刊》、「彩豐Me」電子報，並啟動員工關懷專案及員工交流園地等，重視每位員工的身心平衡。在員工訓練方面，聚焦在數位創新，推出全體同仁參加的數位變革專案與數位人才培育計畫，舉辦數位論壇與金融科技年會，全面提升員工的數位能力及競爭力。

永豐金控表示，今年度再度獲得肯定，感謝所有員工的努力，未來將持續引領所有員工、客戶與社會大眾攜手前行，一同翻轉金融，共創美好生活。