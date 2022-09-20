推廣南迴藝術公路旅行，策展單位邀請重機騎士及台東女中美術班師生代言。（莊哲權攝）

2022年南迴藝術季策展單位推廣藝術公路旅行，鼓勵遊客騎車或開車在南迴公路與藝術創作相遇，20日請來重機車大叔及台東女中美術班師生在森林公園地景藝術前代言，將台東公路旅行的美好介紹給大家。

2022年南迴藝術季由中原大學建築系副教授陳宣誠團隊策展，分別於大武、太麻里、台東市設置8組作品，其中1件最北的作品位於台東森林公園，由「共感地景」創作與植物學家呂佩倫合作的「層山」，在草地上構築1層層不同植物的堆疊，成為微型的生態系，20日邀請5位重機大叔及2位台東女中美術班師生代言，歡迎全國各地遊客來南迴公路旅行。

陳宣誠表示，南迴藝術季強調的就是公路旅行與藝術的結合，公路旅行除了開車以外也可以騎機車，其中，重機車也是近幾年來公路旅行很熱門的方式之一，因此這次結合了台東重機車協會為公路旅行宣傳，也藉此呈現藝術作品，看見台東的美好。

他說，南迴藝術季是共感地景藝術，作品大都鄰近公路，不是點狀而是線性的，大家騎機車或開車就可以輕易遇見藝術，這是台灣很少地方擁有的藝術公路旅行，不管從南到北，或由北往南，造訪每件藝術都能增加旅行樂趣。

陳宣誠也提到，台東有非常好的山與海，以及從中刻畫出來的人文風情，縣長饒慶鈴要把整個台東打造為大美術館，就是希望透過結合戶外環境的藝術作品，讓很多地方都有美術館的元素，將來會有很多藝術家、策展人以台東為基地進行創作及教育推廣，台東是相當具有發展潛力的城市。