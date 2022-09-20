「2022全國咖啡烘焙賽」21日起進行3天的比賽，24日公布成績並頒獎。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

主辦單位國姓鄉公所提供的咖啡生豆混合不同海拔、豆貌，考驗參賽選手的功力。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「2022全國咖啡烘焙賽」提供咖啡生豆水分密度計、焦糖化分析儀等作為獎品。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣國姓鄉公所舉辦「2022全國咖啡烘焙賽」邁入第五屆，今年吸引72名選手參賽，這次選用百勝村咖啡莊園、向陽高山咖啡、馨晴咖啡、雅谷咖啡的咖啡生豆作為比賽用豆，20日選手們在公所以賽事指定woots1.0烘焙機試烘，明起進行3天的比賽，24日公布成績並頒獎，參賽選手說：「這次採海拔500公尺到1000公尺的生豆混豆進行比賽，極具挑戰。」

2022全國咖啡烘焙賽由咖啡達人吳原炳擔任總召，跟WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽一樣指定woots1.0作為賽事烘豆機，邀請2014WCRC世界咖啡烘焙賽冠軍賴昱權、2019WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍華明璿、2020WCE世界盃杯測師大賽台灣選拔賽冠軍盧俊諺，及知名咖啡店Coffee stopover主理人張書華、蠻荒咖啡主理人黃嘉宏、高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪等人擔任賽事評審。

吳原炳表示，這次選定國姓當地4家咖啡莊園的精品咖啡生豆作為比賽用豆，包括百勝村咖啡莊園、向陽高山咖啡、馨晴咖啡、雅谷咖啡，其栽種海拔從500公尺至1000公尺不等，另外豆形豆貌上，有大豆、小豆跟圓豆，這些都要考驗所有烘焙者的技術。

72名參賽選手今天於國姓鄉公所3樓以賽事指定woots1.0烘焙機試烘。參賽選手說，這次烘焙賽提供的生豆，混合不同豆形、產地，怎樣的烘焙曲線適合這批生豆？才能展現出這批生豆最佳風味獲評審青睞？真的非常有挑戰性，不過比賽是所有努力縮影，希望能有好成績。