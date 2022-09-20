民間力量無限大，社團法人中華FUN心關懷公益協會長期致力於培育孩子創新的能力，9/17、9/18於新北市「板橋非常熱區」舉辦五新嘉年華體驗活動，社團法人中華FUN心關懷公益協會這次與新北市政府青年局合作，為不同年齡層的孩子設計豐富的體驗課程，透過實際動手做、親身體驗的方式，培養孩子多元的興趣，永慶房屋繼去年熱情響應聖誕嘉年華，再次協助活動所需帳篷39頂，讓參與的孩子能滿載而歸。

社團法人中華FUN心關懷公益協會包含五個品牌：星星國、冒險王、小學霸、活力校園及嗨school。其中星星國創辦人林瑠美表示，我們相信每個孩子都是獨特閃亮的星星，能照亮世界，因此透過翻轉式的「五新（新教育、新科技、新創藝、新媒體、新創業）領域」培訓，期待能培育出學以致用、轉化城市的小小行動家，有因應未來挑戰的實力，並且非常看重家庭經營親子關係的重要性，現場所有體驗收費所得，都會捐助公益，一同為下一代開創更多可能！

助孩子認識異國文化、職業體驗 永慶房屋以實際行動支持活動

五新嘉年華包括40攤創新攤位，其中針對0~12歲及13~18歲分別設計不同課程，包括各項職業體驗、異國文化探索、影音拍攝等創新學習，讓不同年齡層的孩子可以挑選感興趣的課程，在動手做的過程中一邊玩樂一邊學習。此外，嘉年華特別規劃了創意舞台，提供給孩子們展現自我的平台。並安排5項親子互動遊戲，有大型積木、跳跳床等設施，讓前來的大小朋友不亦樂乎。

永慶房屋熱心協辦五新嘉年華活動，提供所需帳篷，助活動圓滿順利。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋板橋區店協理張博超表示，很開心我們有機會可以協辦嘉年華活動，希望讓這麼有意義的活動被更多人看見，因此我們熱情相挺！活動現場來了許多小朋友，體驗各式各樣的課程，探索自己的興趣。我們當天也擺設攤位提供房產諮詢，讓活動更豐富、盛大。平時除了供給消費者買賣房屋上誠實且專業的服務外，更自詡為社區的「好厝邊」，將在地服務的精神徹底落實，協辦在地大大小小的活動，促進地方成長。