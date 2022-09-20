明基醫(4116)下午舉行法說會，副董事長楊宏培對今(2022)年下半年營運仍抱持審慎樂觀看法，在三大事業版圖中，醫療設備因屬於間歇式的購買，成長較為緩慢，不過醫療耗材和醫療服務成長較快。他說，今年上半年醫用耗材外銷大幅成長，毛利表現比去年好很多，對於此部分業績來說將會有很大的改善。

明基醫總經理管新寶表示，公司蠻多品項都是出口的，因此美元升值人較有利，另外，還有很多品項做台灣市場並沒有什麼影響。至於是否再會有藥局併購的動作，他則說，現在還有持續再談，不過當未有明確的內容可告知。

楊宏培說，台灣即將進入超高齡社會，未來在長照方，誰能掌握通路誰就贏，因此公司在日前併購藥局，現階段看起來，各店藥局的營收表現都不錯，營收貢獻占比雖僅有個位數，目前還在調整當中，預期未來會有很大的進展，也將成為公司未來最大的部局領域。

楊宏培說，明基醫將以優化現有事業、放大醫療服務規模、布局智慧醫療為三大贏的策略，持續擴大營運規模。展望下半年營運，全球醫療器材市場穩定成長，加上防疫已形成常態需求，對下半年營運仍抱持審慎樂觀的態度，預估全年營收、獲利可望持續成長。

管新寶曾指出，在數位牙科方面，口腔方面會再增加布點；而在健康照護方面，上個月底在這個月初在台中做智慧醫療，後續有成效出現後會再擴點；在醫務管理方面，現在有12家醫院和診所的客戶，未來將會努力增加客戶。

管新寶表示，明基三豐深耕醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大領域，上半年醫療設備類，雖因海外封城、開工與訂單遞延略受影響，但受惠於疫情，醫用耗材類因海內外緊急醫療需求，營收年增136%；醫療服務類有今年初加入版圖的醫療管理事業以及藥局通路，受惠此波疫情防疫物資與保健商品的大量需求，帶動旗下整體事業成長，營收年增254%。