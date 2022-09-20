國民黨前高雄市議員陳粹鑾因案入獄，當年24歲的女兒鄭安秝接棒，成為最年輕議員。鄭安秝今（20）日在總質詢時，劈頭直問高雄市長陳其邁「家中是否有更生人」，過去民進黨黨內初選有人拿你父親陳哲男做文章，如何拿捏與父親的關係？陳其邁四兩撥千斤，猛跳針答「請議員指教」，未正面接招。

鄭安秝今開頭就問，「市長了解更生人的定義？」陳其邁似乎有點尷尬及停頓，陳其邁說，人難免會犯錯，但犯錯後回到社會，怎樣擁有新的人生，這是我們對更生人的定義，也希望他們能夠有新的生活。

鄭安秝追問，「請問您家中是否有更生人？」陳其邁故作鎮定回「請議員指教」。鄭接著開門見山說，你的父親曾因司法審判，從民進黨高雄市長黨內初選開始，都有人拿你的父親陳哲男做文章，父子關係如何拿捏？陳再說「市政議題請議員指教」。

鄭安秝提到，親情是否可切割？家中長輩有官司，會不會影響子女問政表現與能力？陳其邁回說，「我們擔任公職都必須『戰戰競競』，為民服務，這是我一向的原則」。

鄭安秝強調，自己的提問不是在挑撥仇恨或對立，也認同父母與子女都是獨立個案，外界不該無限上綱。大家也期待更生人愈來愈好，也象徵城市進步，她也跟市長遇到同樣情況。

曾任兩屆議員的陳粹鑾先前以不實單據向巿議會詐領3萬元考察費，遭判3年8月徒刑，未料，陳粹鑾又被查出涉嫌詐領助理費近450萬元，甚至在女兒鄭安秝擔任議員期間，陳粹鑾還在牢中持續操控詐領助理費，高雄地院今年3月重判陳粹鑾10年5月徒刑，可上訴。