台灣一名30幾歲年輕女子，經常覺得身體疲憊，氣色非常差，而且每次曬完太陽後，隔天都會出現蛋白尿，趕緊到醫院做檢查，發現她的腎功能相當於80、90歲老婦人，才知道她患有「紅斑性狼瘡」，導致她腎臟被攻擊。

腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》提到，台灣洗腎人數約10萬人，200多萬人處於慢性腎衰竭狀況，如果沒有好好治療，未來恐將面臨洗腎，而提到洗腎、慢性腎衰竭，許多人會聯想到老年人、糖尿病或高血壓等，但其實年輕人也可能有腎衰竭。

洪永祥醫師表示，他曾收治一名30多歲的女性患者，她來到診間時臉色蒼白，而且臉非常腫，問診時她說經常覺得疲憊，而且時常反覆感冒，腳也出現水腫問題，進行檢查後發現她尿液泡泡很多，也就是蛋白尿，腎絲球過濾指數僅剩55分，「年輕人應該是100分以上，代表她已到慢性腎衰竭第三期，類似一個80、90歲的老太太」。

患者提到，每當她曬完太陽後，隔天就會出現蛋白尿，不僅如此，臉上還會出現紅斑，抽血報告顯示，患者的紅血球、白血球、血小板指數都偏低，洪永祥醫師表示，患者是患有「紅斑性狼瘡」，而紅斑性狼瘡會攻擊各個器官，也會攻擊腎臟，造成慢性腎絲球炎，患者的腎臟遭紅斑性狼瘡攻擊，才會造成慢性腎衰竭。

洪永祥醫師使用類固醇、免疫製劑，幫助患者控制紅斑性狼瘡，控制好原始破壞疾病，就能減少蛋白尿，患者的的腎功能也回到70分，但他也感嘆，腎臟一旦受損後，基本上就是治不好了，患者一輩子都要靠藥物控制，而且器官功能會逐年下降，女患者未來洗腎機率很高，也提醒民眾若出現不適時要立即就醫，也不要以為只有老人才會腎衰竭。