花蓮春日國小校舍樑柱今年3月23日因地震受損，經縣府責成相關單位列管處理，加強修繕後，仍不敵強震坍塌，花蓮檢方今與土木技師公會前往會勘，初步盤點倒塌結構內部鋼筋數量及綑綁情形，待調閱興建及修復資料後將詳細核對，確認過程有無缺失。（羅亦晽攝）

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震，重創花蓮南區玉里鎮、卓溪鄉及富里鄉，鐵公路多項公共設施損毀，花蓮檢方即對其啟動蒐證調查，並在今天會同土木技師公會前往損壞較為嚴重的高寮大橋及崙天大橋會勘，並調閱建造資料與圖說，查看有無依當時法規建造，逐步釐清責任。

強震造成花蓮南區鐵公路多項公共設施損毀，其中又以玉里高寮大橋、卓溪崙天大橋橋樑斷裂，春日國小廊道坍塌，較為嚴重，花蓮地檢署今與土木技師公會前往3處會勘蒐證，並向相關單位調閱當時建造資料與圖說，查看是否有依當時法規施作建造，釐清違失責任。

由於高寮大橋部分設施、春日國小校舍樑柱今年3月23日因玉里地震受損，經縣府責成相關單位列管處理，加強修繕後，仍不敵強震相繼倒塌，且高寮大橋結構當時經縣府委請專業廠商檢視，確認「大梁及墩柱等重要結構均未因地震而損壞」，但還是在此次強震中扭曲斷裂。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，高寮大橋部分，除檢視當時興建資料與圖說外，也會向相關單位調閱查看今年修復的範圍為何，再去判斷是否有違失部分，若發現有問題，也會參酌土木技師意見，進行開挖、鑑定等動作，逐步釐清責任。春日國小部分，今也有初步盤點倒塌結構內部鋼筋數量及綑綁情形，待調閱資料將詳細核對，確認興建與修復過程有無缺失。

至於玉里鎮上倒塌民宅部分，檢方則將嘗試與屋主聯繫，盼能調閱當時建造資料，釐清過程有無違反建築陳規。