「RADWIMPS」第3度攜手合作新海誠。（voque ting co.）

日本動畫大師新海誠暌違3年推出的新作《鈴芽的門鎖》（暫譯）將於11月在日本上映，該片以日本各地的廢墟為背景，主角鈴芽為關閉那些成為災禍之源的「門」之旅途中，得到解放與成長的冒險故事。女主角岩戶鈴芽請到原菜乃華來配音，男主角宗像草太找了松村北斗配音，電影音樂確定由搖滾樂團「RADWIMPS」負責，是他們與新海誠繼《你的名字》和《天氣之子》後的第3度攜手合作。

製作發表會上，新海誠堅定地說：「這部電影作品我想要創造出從未有過的劇場體驗。想要不管是從畫面、音樂都能夠讓大家沉浸於故事當中的最極致，達成大家鐵定要踏進電影院觀賞這部作品的目標。」製作團隊的強烈決心，除了找來「RADWIMPS」外，還有活躍於日本、美國，同時也為好萊塢電影創作音樂的陣內一真合作一同該片創作音樂，可以說是打造出「新海誠作品史上最強」音樂製作團隊。

對於與陣內一真合作，「RADWIMPS」主唱野田洋次郎表示：「實在無法用任何一句話來完整表達，能夠與多年來一直為電影和遊戲音樂創作的陣內先生合作讓我所得到的經驗值與新視野。」陣內一真則則說：「我把在好萊塢製作音樂的經驗，更加以活用發揮在這部電影當中的動作場面音樂。」讓大家更加期待。此外，該片也是新海誠導演首部在海外進行音樂錄製的作品，部分的錄音選在位在倫敦歷史悠久的艾比路錄音室進行，這間錄音室包括「披頭四」在內的許多知名音樂家都在此錄音過。

預告片中演唱主題曲〈SUZUME〉的女聲身份也在今（20日）正式揭曉。因為野田洋次郎對於演唱聲音有所期待，希望可以找到與歌曲所要表達的世界觀相襯的聲音，因此製作團隊一直在尋找適合表現主題曲的聲音，在試聽各種聲音也舉行了實際的試鏡後，最終讓新海誠和野田洋次郎心動的聲音，是在TikTok上找到的十明。野田洋次郎表示「我覺得這首歌和十明之間有一種無人能闖入的聯繫」，也覺得十明令人印象深刻的嗓音和細膩的歌聲給這部作品帶來了新的感動。

十明則表示：「得知獲選演唱主題曲的那一刻，我實在是無法相信，驚訝、開心、緊張不安一下子全都湧上來。我也還記得第一次試鏡錄音時緊張不安的感覺。但真正拿到〈SUZUME〉這首歌時，腦中自然地浮現出我該如何詮釋這首歌的感覺，憑藉這股感覺的力量，我也自然的找到一種屬於我的方式演唱出來。能在電影預告片中聽到自己的聲音，還是非常震驚。我的聲音能在擁有RADWIMPS纖細又令人難忘的樂曲及新海誠導演令人覺得美麗又心動的世界觀作品中出現，實在是令人相當開心的事。」