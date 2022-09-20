談戀愛是大家都嚮往的一件事，可以甜膩在一起；但是有些人寧可保持距離，喜歡等待渴望著久別重逢的感覺。《科技紫微網》運勢專欄指出，射手座、獅子座、摩羯座、水瓶座這4星座不喜歡天天黏在一起，保持距離反而會自動貼上來唷！

1.射手座

射手座的人喜歡自由自在，最怕受束縛。在愛情的世界裡，自由是他們的相處的模式。在一起時快樂玩耍，不在一起時互不打擾，這樣的愛對他反而可以走得更長久。所以，跟他談情說愛時，如果你能獨立自主，不做過多要求、不黏膩，更容易抓住他的心唷。

2.獅子座

對於獅子座的人來說，愛得太黏膩的他非常不喜歡。要愛得濃烈，又要保持距離。不能黏得太緊，待在一起的時間越長，越會讓他感覺有壓力，甚至會爆發脾氣，一開始會先冷淡到最後離你而去。需要給他足夠的獨立空間，不黏不嘮叨，反而更能抓住他的心。

3.摩羯座

摩羯座的人是個理性務實的人，把工作永遠放在第一位，不太有空談情說愛。加上他們天性冷淡不喜歡把愛掛在嘴上，不喜歡與人太過親近。不會太轟轟烈烈，也不願整天黏在一起。他只願意把愛放在心中，各自努力工作，互相幫忙，這樣的模式才更能打動他，讓愛更長久。

4.水瓶座

水瓶座的人，本質上是個對新奇事物的愛好者，總有著奇妙思想。在感情上他也是這樣，時而冷淡消失，時而熱情幽默像熱戀期，追求自由自在、不受束縛。你可以時常對他表達愛意，卻不要總是黏著他，長時間膩在一起反而會讓他感覺不自在。若即若離，反而更能引起他的注意。