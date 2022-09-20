20日中午台中市長候選人蔡其昌出席立委黃國書與台中市三大不動產業公會在烏日臻愛花園飯店合作舉辦的「淨零碳排建築產業永續論壇」，表示自己兼任立法院聯合國永續發展策進會的會長，身體內有永續的DNA，才能在推動政策結合永續觀念，並承諾將台中打造成永續城市。

蔡其昌致詞時說，過去談環保、談永續像是在幫助別人，但現在各國都在推2050淨零碳排，這是因為大家終於自覺「這是人類最大的一次自救行動」，只要氣候再上升，不用到2度，就會對地球環境造成不可逆的後果；也進一步指出，歐盟將在2023年進行碳排登記，六大產業出口歐盟會根據碳排登記課收碳關稅，從前環保及經濟是二元論，現在將成為一元論，環環相扣、密不可分。

蔡其昌表示，自己兼任立法院聯合國永續發展策進會會長，長期配合聯合國永續行動，在監督政府、與企業合作舉辦研討會及國會外交三個層面接持續的推動永續觀念；並表示市長體內有永續的DNA，在推動政策時才會將永續的目標和因子放在裡面，未來期待結合更多資源，在建設城市的公共建築時，能融入永續的觀念和元素。

蔡其昌提到，未來要推動智慧城市、推動智慧交通，透過科技、創意和設計讓城市碳排降低，如整合市內公、私立停車場上傳APP，讓市民透過APP就能查詢停車位，減少汽車移動產生的碳排放，期盼未來將台中打造成「永續城市」。