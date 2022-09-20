美國日前公布8月通膨數據及聯準會鷹派風格引發股市修正，不過，隨著全球步入升息循環，銀行淨利差收入可望擴大。近期在證交所掛牌的中信特選金融（00917）ETF，除鎖定傳統銀行證券業外，還納入交易所、資產管理及金融數據公司，希望布局可能相對抗跌的金融產業。

中信特選金融ETF今（20）日股價收在14.95元上漲0.81％。證交所表示，中信特選金融ETF追蹤的ICE FactSet特選金融及數據指數，自美、英、德、法及香港等地上市之股票，篩選市值達50億美元、日均成交值200萬美元以上，再找出營收至少50％來自FactSet RBICS Level 6定義之金融相關行業者。

包含交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據分析公司等，並以各類別中市值較大的作為成分股。該指數50檔成分股每季調整，個股權重上限10％。

中信投信觀察，實質利率已有逐步向上之趨勢，未來通膨降溫則有望擺脫十多年來呈現常態性負值的局面，另根據銀行研究機構Bankregdata統計，整體美國銀行淨利差收入第二季成長至1,511億美元，銀行業在放款利差增長下，整體獲利可望走升，而且具規模優勢的國際金融巨頭，通常具備收入穩定成長特性，受景氣循環影響也較低。

證交所表示，中信特選金融ETF屬國外成分證券ETF，主要依單純而明確的規則來篩選並投資金融相關行業，建議有興趣的投資人應抽空了解商品特性及相關的市場風險、成分股集中度、折溢價、追蹤誤差等風險，再做成投資判斷與決策。