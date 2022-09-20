田馥甄今在臉書發文。（翻攝田馥甄臉書）

田馥甄之前因重感冒失聲，4場「一一」世界巡演延後一周開唱，沒想到上周第2場演出時因地震緊急暫停15分鐘，考量全台連環震，花東地區也傳出災情，她和主辦開會後緊急宣布取消第3、4場演出，損失粗估上千萬；她今在臉書發文，首度透露取消演出後心情，坦言心情低落，眼淚也跟著滴落，並附上一張與團隊們的大合照，稱「＃高雄一一肄業大合照」。

她回想本該是高雄一一演唱的第四天，早上十點左右，被餘震震醒，便再睡不回去。「起身拉開窗簾，讓光透進房間，也想讓光透進心裡面。打開音響放些甦醒身體也舒緩心情的音樂，坐在床邊聽著音樂，心情怎麼低落，眼淚就怎麼滴落」。收拾了行李準備返北，卻還沒能收拾心情，腦袋各種思緒也紛亂飛奔，「理智當然知道盡人事後，一切都是最好的安排，順應天意，眾人平安就是福」。

她想到之前延期期間，為了能恢復聲音，各界貴人幫助介紹的中西醫各種藥方都全吞，迅速恢復體能補氣，每天將近60針的針灸扎滿全身，「每一天的每一針都是未知的酸、脹、電、痛、痲，總是邊哭邊扎針。晚上睡前想到明天又要針就哭，早上醒來想到等等起床又要針又哭。想到這樣多管齊下的治療，聲音能不能回來還是個未知，既焦急又痛苦。終於在這周總彩，在大家的守護下，陪同我面對獨自一人時不敢面對的，自己的聲音，一起開箱它」。

這些為了恢復聲音的煎熬，一心就是想要對上周被延期的朋友們負責，甚至想要加倍奉還，用歌聲致歉且致謝，沒想到最後仍無奈欠了2場觀眾朋友，「真的覺得傷心又抱歉」。

想到還有2首想要送給大家的台語歌沒能被聽見，還有準備2套衣服沒能被看見，就免不了失落。「我以為我的心願很簡單，只想當個隨心且自由自在的歌者，竟沒想到這麼難」，仍慶幸自己能為了保護大家的安全，無所畏懼地選擇取消演出。