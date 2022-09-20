根據統計資料，2022年上半年全球汽車銷售量較去年同期衰退11%，然而電動車的銷售卻大幅成長，同期間成長63%。電動車市場在目前總體經濟環境不佳的狀況下能夠逆勢成長，主要是受惠於各國政策的扶持。更加嚴格的排放標準將使2030年開始包括部分歐洲國家在內不能再銷售燃油車。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，為了實現2050年碳中和目標，歐盟自2035年起將全面禁售燃油車，台灣也預計在2040年跟進，美國已於8/12通過《通膨削減法案》，加州主管機關8/25表決通過2035 年起禁售燃油車的計畫，加州此舉將在全美帶來影響，包括紐澤西、紐約、賓州在內，至少15個州都追隨加州的乾淨汽車法規標準，而此舉將加速全美朝電動車轉型的腳步。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國政府日前已宣布目標在2030年以前，將讓美國的本土電動車、混合能源車等車種的比例達到50％，同時也將打造超過50萬座充電站。美國總統拜登已公布撥款9億美元，資助在美國35個州興建電動車充電站網絡，作為推廣使用電動車策略一部分。華府最終目標是在5.3萬公里長的高速公路網，興建50萬座充電站。而此次9億美元撥款來自國會去年11月通過的1兆美元基建法案的一部分。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，在各國政策積極推動下，今年全球電動車新車型密集推出，根據Marklines與東吳證券預計2022年電動車全球銷量可望超越1000萬輛，同比增長63%，2025年全球電動車銷量約2850萬輛，電動化率36.9%，長期電動化趨勢明確，中長期投資價值逐步浮現，建議可透過定期定額布局智能車基金，掌握相關產業長線商機。