排便不但是將身體內的廢物排出，還可以從它的顏色、形狀，甚至是氣味，來判斷健康狀況。急診科醫師翁梓華在臉書粉專指出，糞便是人體的排泄物之一，也是最容易反應出腸道狀況的觀察因子，醫師通常會從3大面向來判斷患者狀況，分別是氣味、顏色和形狀，他也列出3種常見的糞便狀態，像是散發惡臭又偏白的糞便，很可能與胰臟癌、膽管癌有關。

3大面向的第一個是「氣味」，主要分成正常、惡臭2種。惡臭又可分成腸胃道出血的惡臭，代表患者的腸胃道可能正在出血，以及脂肪便的惡臭，代表患者的膽道胰臟系統可能出了問題。

第二則是「顏色」，主要分成正常（黃色到深褐色）、黑色、紅色、白色。黑色糞便偏向上消化道出血，紅色代表的是下消化道出血，白色則代表膽道系統出問題。

第三為「形狀」，主要分成正常（條狀）、細條狀、顆粒狀、黏液狀、黏糊糊狀。細條狀通常代表下消化道有狹窄問題，顆粒狀代表患者長期便秘，黏液狀可能是腸胃道感染，黏糊糊狀則可能代表腸胃道出血。

綜合以上的3種糞便的判定方式，再搭配身體檢查、抽血報告等，醫師很快就能對患者的腸胃道問題有初步診斷，並給予治療。而翁梓華也列出3種常見的糞便狀態，若自己或身邊的人有類似狀況，建議就要儘快就醫檢查。

▎第一種

氣味：正常

顏色：偏黑或是帶些紅色血絲

形狀：偏細

臨床原因：可能是大腸出問題，大腸癌會讓下消化道變窄，而糞便經過大腸癌化的地方容易造成出血。

▎第二種

氣味：惡臭

顏色：黑色（接近瀝青顏色）

形狀：黏糊糊狀

臨床原因：可能是上消化道出血，血液在腸胃道中被酵素分解，會產生特殊的氣味，而分解的血顏色是深黑色，加上血塊就變成黑色的糞便。

▎第三種

氣味：惡臭

顏色：偏白

形狀：正常或水便

臨床原因：可能是肝臟、膽囊、胰臟相關的問題，像是膽囊發炎、膽結石、膽管癌、胰臟癌等。糞便的顏色主要來自膽汁，若膽汁無法正常排到腸胃道中，糞便就沒辦法被染色，食物中脂肪消化不良也會讓大便帶有一股特殊的惡臭。