東部強震後，全台多處傳學校校舍毀損，嘉縣有3所學校通報受損。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

東部強震後，全台多處傳學校校舍毀損，校園安全、校舍整建成選戰話題，國民黨嘉義縣長參選人王育敏指嘉義縣爭取4.3億「國民中小學老舊校舍整建計畫」，去年年度預算執行率居然只有28.52％，明顯偏低，要求對手翁章梁公開執行進度，翁陣營回應，校舍整建計畫包含拆除重建及結構補強兩部分，學校工程皆已全數發包完成，工程執行中。

王育敏說，嘉義縣在推動「校舍整建和補強工程」上的進度嚴重落後，根據審計部的審核報告指出，嘉義縣爭取4.3億的「國民中小學老舊校舍整建計畫」，辦理5校老舊校舍拆除重建，含2校拆除整地及49棟補強工程，去年的年度預算執行率居然只有28.52％，更被審計部指出許多工程多次流標、延後開工。

雖縣府指各項補強工程皆已於去年12月底決標，王育敏仍質疑，翁章梁過去推動「老舊校舍整建計畫」效率不彰，就算工程決標也未必能如期動工，今年已是該計畫最後一個年度，翁章梁有責任向縣民公開目前「老舊校舍整建計畫」的執行進度，並保證今年底，5校老舊校舍拆除重建以及49棟補強工程，一定能夠全數完成。

面對王育敏陣營喊話，翁章梁陣營冷處理，簡單表示，校舍整建計畫包含拆除重建及結構補強兩部分，學校工程皆已全數發包完成，工程執行中。至於王育敏團隊指嘉縣柴林、龍港及重寮等3所國小通報災損，災損金額66萬餘元全台排名第2，翁陣營指是嚴重有誤，目前全台仍在通報中，該數據非最終數據。