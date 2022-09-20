物流公司燃燒太空包塑膠粒子。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區海光鍊鋼廠20日下午1時許發生高溫爐渣爆炸案，導致現場一輛怪手燒毀，一名外籍移工因逃生不及死亡。不過相同時間，附近物流公司也發生火警，2場火警是否因爐渣爆炸有關聯，待火調進一步釐清。

高雄小港區永光街一間物流公司20日下午1時22分許傳出火警，是廠內燃燒太空包塑膠粒子，竄出濃濃黑煙，所幸火勢順利獲得控制撲滅，無人員傷亡，現由消防局火調科調查中。

但其實附近的沿海二路海光煉鋼廠在20日下午1時18分許，就先發生高溫爐渣發生爆炸事件，不少當地居民都聽到「碰」一聲的爆炸聲，甚至說門窗都在晃動，警消隨後獲報趕到現場發現一輛怪手嚴重燒毀，又找到操作怪手的41歲越南籍黃姓勞工因逃生不及當場死亡。

由於爆炸瞬間爐渣四射彈飛，因此2場火警是否因此有所相關聯，仍待進一步確認。調查完畢後，黃姓死者遺體將移至高雄市立殯儀館，待明日報請檢察官進行刑事相驗。

而經勞檢處派員初步檢查，研判可能原因為高溫爐渣含水致爆炸，已通知施工廠商停止作業，雇主違反職安相關法規部分，將移送地檢署追究雇主刑事責任，並派員協助移工家屬善後處理事宜。