交通部觀光局今年7月15日起推出悠遊國旅補助活動，自由行住宿補貼已在9月8日停止，計約有179萬房受惠，觀光局指出，遊樂園入園門票3折優惠也預估在10月上旬用罄，建議民眾把握時間。

根據觀光局統計，悠遊國旅自由行旅客住宿補貼9月8日截止，有9850家業者報名，使用補助房間數約179萬房，補助金額23億元，最熱烈前5名縣市依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市與高雄市。

團體旅遊方面，截至9月19日止，計有2477家旅行社辦理3萬1725團，參團人數56萬4770人，預登金額為8億9621萬元。

觀光遊樂業入園優惠同樣熱門，截至昨日有131萬8022人次使用入園優惠，19家業者申請金額3億1854萬7385元。觀光局主任秘書林佩君說，預估10月上旬入園優惠預算就會用罄。

台東、花蓮日前接連發生強震，各地傳出災情，經觀光局初步了解，原定前往花東旅遊的團體，約有1成退訂，暫時沒有大量退訂潮，加上學生已經開學，第4季本來就不是傳統旅遊旺季，目前沒有不出團的情況。

觀光局為推廣自行車旅遊活動，在2021年底完成適合親子騎乘的16條多元自行車路線，並同時依據該自行車路線必騎路段特性，結合周邊景點及周邊服務設施規劃多樣性的遊程，讓民眾可利用自行車作為載具進行深度之旅，並強化推廣綠色永續旅遊的精神。

今年交通部針對全台各地不同區域的地方特色，發展出多樣化且豐富的「台灣自行車旅遊節」特色遊程，針對「台灣自行車登山王挑戰KOM」、「騎遇福爾摩沙FORMOSA900」、「Light up Taiwan極點慢旅」、「西拉雅趣飛車」、「西拉雅玩水酷-水庫騎跡」、「日月潭Come! Bikeday」、及「澎湖自行車跳島嘉年華活動」等7大主軸活動業，結合國家風景區景點、經典小鎮、燈塔旅遊等老少咸宜的體驗行程，讓國人在騎行途中欣賞沿路壯闊美景，並且可以結合遊程輕鬆體驗感受台灣好山好水的魅力。