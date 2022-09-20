第30屆U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，中華隊第3任投手黃保羅挨3分炮，終場以1比5不敵地主美國隊，衛冕失利，僅奪下亞軍，美國則拿下隊史第10冠。對此，國民黨新北市長候選人侯友宜今（20）日就在臉書上表示，「努力奮戰到最後一刻，台灣的棒球小將們銀得精彩」，更用一句話鼓勵「因為不完美，才有動力去追求更好的結果」，讓許多網友紛紛感動，直呼「中華小將們辛苦了，完成了精彩的比賽」。

侯友宜在臉書上表示，邁向成功的路途中難免會有高低起伏，最重要的是展現了團隊無比堅強的毅力，在場上用盡全力拚到最終。這次U18棒球世界盃冠軍戰在美國佛羅里達州舉行，中華隊連兩屆都與美國隊在冠軍戰對壘，雖然這次無緣完成二連霸，但眾人依舊感到敬佩。侯友宜也感謝「每一位中華隊選手，年紀輕輕卻有如此的毅力和決心，非常令人感動，最重要的是你們享受比賽、專注當下」。

侯友宜更強調，「因為不完美，才有動力去追求更好的結果」，直言「請繼續燃燒你們的棒球魂，勇敢朝夢想前進，在青春歲月中留下美好的回憶，為國家打出一場又一場的精彩比賽，你們都是最棒的，加油！」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「中華小將們辛苦了，完成了精彩的比賽」、「小將的奮戰是我心目中的冠軍」、「讚啦！中華小將辛苦了，加油啦」、「中華小將，奮戰不懈，台灣精神，榮耀國際，銀得精彩」、「中華小將們辛苦了！為台灣爭光！讚！」