全台規模最大、歷史最悠久的「國泰全國兒童繪畫比賽」今年堂堂邁入第47個年頭，日前太陽公公超給力，吸引上百位小朋友與家長，齊聚台北市青年公園參加戶外寫生活動，大小朋友用雙眼感受藍天綠樹的自然之美，一筆一畫繪出心中那一片永續ESG世界。

隨著近年科技發達、疫情影響人們外出，戶外寫生活動愈來愈少見，也許大家悶壞了，許多家庭扶老攜幼，祖孫三代全家總動員，有的家庭在大草坪上鋪上野餐墊、露營帳，邊吃早餐邊畫畫；有的家庭選擇待在現場一排排長桌前，畫架、畫具一字排開，全神貫注低頭打底稿並上色。

家住古亭的郭先生，帶著女兒與外甥女，早早就來卡位，在陰涼的樹下鋪著野餐墊，陪四個小女孩舒適作畫。他說，國泰舉辦戶外寫生，不僅鼓勵小朋友畫畫，激發創造力，還能讓大小朋友有機會一同走出戶外運動，享受大自然之美，增進親子關係，真的很棒。郭先生笑說，看著孩子沉浸在繪畫的世界，不禁勾起他童年參加戶外寫生的美麗回憶，他希望國泰持續辦下去，為更多孩子創造美好難忘的童年時光。

到底什麼是「對地球最好的一件事」？有別於其他小朋友，創作多半以珍惜水資源、做好垃圾分類、避免盜伐濫墾樹木等為主軸，就讀東園國小美術班五年級的詹同學，把台灣、韓國等世界各國的環保標章都呈現在畫作中，她解釋：「珍惜地球資源不只是台灣人的事，而是身在地球村上每個人的責任。」

就讀小學二年級的許同學，曾參加過兩屆「國泰全國兒童繪畫比賽」，每次都得到佳作。許小妹說：「在家裡只能用想像力或看電腦照片，把樹畫出來，但在公園，我可以仔細觀察樹木紋理、顏色深淺，獲得更多靈感。」坐在一旁的許爸爸也沒閒著，拿起鉛筆，為周遭大小樹木素描了起來。他說，鎮日忙碌工作，很少有機會放下手機，陪孩子專心做一件事，他很感謝國泰舉辦戶外寫生，豐富親子生活。

值得一提的是，今年除了戶外寫生，首度舉辦親子繪本共讀活動，國泰請來專業講師，現場帶領大小朋友一起共讀「聽，地球在說話」與「小雞過生日」兩本有趣的繪本故事，消息一出，名額立刻秒殺。

就讀八里國小三年級的洪同學興奮地說：「我好喜歡在戶外聽故事，不只可以曬到溫暖的太陽、感受舒服的微風，還能跟其他小朋友一起討論故事內容，比自己在家讀故事書有趣多了，下次我還要報名參加！」

國泰推動永續不遺餘力，今年繪畫主題「對地球最好的一件事」，國泰人壽資深協理廖昶超表示，每年都有近10萬人參與「國泰全國兒童繪畫比賽」，希望激發小朋友的好奇心與思考力，去發掘和觀察，如何透過自身力量，讓地球變得更美好。

今年正好是國泰60週年，廖昶超協理也鼓勵所有人，「你比你想的勇敢」，不要害怕自己的力量微小單薄，因為「只要勇敢想像，就能看見希望」，從自身做起，久而久之，一定能讓家庭、社會變得更美好。