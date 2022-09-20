徐佳瑩將舉辦元宇宙演唱會。（HTC VIVE ORIGINALS提供）

徐佳瑩將於10月28日及11月4日舉辦「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙」線上演唱會，以容積攝影技術全角度捕捉歌手即時演出，真實呈現表演細節，輔以超現實的表演特效，突破傳統線上演唱會框架，實現粉絲心中對於元宇宙的終極想像。徐佳瑩笑說：「觀眾會有一種打破了時間空間限制的感覺，可能真的會覺得我在他們耳邊吹氣吧。」

2年前拍攝的〈以上皆非〉MV，是徐佳瑩首次體驗容積攝影，這次再度踏進全部是綠幕的攝影棚，她事前特別請益表演老師，在家勤加練習肢體動作。除了配合歌曲情境演繹歌手生涯的心路轉折，更需想像與觀眾近身互動，「這應該是一種全新的、在音樂裡面玩的方式，我希望可以帶給歌迷一種我就在你身邊唱的感受，而你可以更自由更沉浸在歌曲中，很像是在我身邊一起享受的感覺」，堪稱是徐佳瑩有史以來挑戰「最近」尺度的演出經驗。

此次特別打造3種截然不同的虛擬舞台，包括「音樂競技場」、「是非法庭」、「魔幻烏托邦」，展現音樂玩家的多元樣貌，觀眾將能360度自由選擇觀看視角，超近距離沉浸在徐佳瑩的感官盛典。她也將首度獻唱新專輯《給》的歌曲；「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙」線上演唱會門票已在KKTIX啟售。