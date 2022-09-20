啦啦隊女神林襄人紅是非多，25歲生日前夕遭網友挖舊照抨擊「人工美」，近日又有一段早年直播的46分鐘私密片外流，林襄只穿薄紗、露胸貼的嗲喊畫面全被看光；對此，林襄經紀人證實是本人，並做出回應。

根據《鏡週刊》報導，林襄在46分鐘的影片中，打扮成性感兔女郎，身上只穿黑色薄紗，對粉絲嬌喊：「我知道大家都想看，跟你們說，我今天只有貼乳貼啊！想看？快幫我分享。」待人數變多後，林襄大方秀出薄紗和E級身材，讓粉絲看得血脈賁張，還被瘋傳到香港。

林襄的經紀公司莉奈文創證實影片為林襄本人，經紀人表示：「因為林襄家境不好，過去做過不少工作，未來她還是會努力工作。」至於林襄的心情有無受到影響？經紀人回應：「很不錯，已經好多了，所以都回到原本的工作強度。」

林襄去年在YouTube頻道表示：「我真的很希望自己可以胸部小一點。」因為她認為胸部大，外界的重點都會放在身材，因此動念想做縮胸手術。不過，網友發現林襄新推的寫真集滿滿都是肉色，質疑她雙標；面對批評聲浪，林襄當時在IG發黑底文表示：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」並透露最近狂掉髮還短暫失聰，令粉絲相當擔心。

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