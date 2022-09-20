港澳台民眾子女在大陸就讀中小學有何政策？據澎湃新聞報導，今天（9月20日）在大陸教育部召開的「教育這十年」「1＋1」系列第十四場新聞發佈會上，大陸教育部港澳台辦常務副主任閆炳辰表示，大陸政府保障港澳台同胞子女平等享受當地隨遷子女入學相關政策。

閆炳辰表示，近年來，大陸教育部會同國務院港澳辦、國務院台辦等有關部門，支持北京、上海、浙江、廣東等地從港澳台同胞的實際需求出發，積極研究支持港澳台同胞子女在大陸就讀中小學的舉措辦法。總體上按照「歡迎就讀、一視同仁、就近入學」原則，保障港澳台同胞子女平等享受當地隨遷子女入學相關政策。

「在粵港澳大灣區內地城市，已設有4所港澳子弟學校，另外還有29所學校開設了港澳子弟班；在上海、江蘇、廣東設立了3所台商子弟學校，涵蓋幼兒園到高中教育。」閆炳辰說，這些學校為在大陸居住生活的港澳台學生提供了更加多樣的選擇。同時，部分省市已明確滿足一定條件的港澳台同胞子女可在當地參加中考、入讀高中。

閆炳辰表示，下一步，大陸教育部還將進一步完善政策、健全機制，積極做好港澳台同胞子女在大陸就學相關工作。