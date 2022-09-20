受國際飼料價格影響，國內豬價持續上揚，根據中央畜產會統計，目前毛豬每公斤平均批發價為87.59元，已超過農委會75到85元的監控綠燈區。農委會表示，目前毛豬產銷仍平穩，但飼料價格仍處高檔，對此將密切觀察。

針對豬價持續上揚，農委會畜牧處副處長江文全表示，今年中元節前有一小段期間毛豬批發價接近每台斤90元，未來豬價是否會再接近這樣的價格水準，還要看整體供需調度的情況而定。

目前部分飼料價格已見趨緩，未來整體飼料有機會下降嗎？江文全指出，目前飼料價格仍在相對高點，一方面是前幾個月的採購，再者近期台幣貶值，無形中也反映在成本上，年底前飼料價格下降與否將密切觀察。

根據農委會近2年統計，2020年生鮮及冷凍進口豬肉為6萬548公噸，2021年為6萬2360公噸，今年1-8月則為7萬1862公噸，進口數量高於近年。

江文全說，近幾年中國大陸受非洲豬瘟疫情衝擊，當時為了補足國內的肉品需求，因此從歐美各國大量進口，不過現在中國大陸豬隻復養情況已經改善，從歐洲大量採購的需求紓緩，因此過去賣很多豬肉到大陸的西班牙、丹麥等，現在則將豬肉轉銷其他國家，我們就是其中一個。

此外，隨著國際疫情的變化，以往國際物流在疫情嚴峻時是個瓶頸，現在國際物流海運已經開始正常。