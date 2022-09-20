桃園市政府主辦2022第7屆桃園盃全國四級棒球錦標賽陸續開打，大專組賽事已於9月16日起跑，國小到高中的三級賽事在桃園市中平國小棒球場、平鎮棒球場等6個球場陸續開賽，青棒於9月26日至10月2日、少棒於9月27日至10月2日、青少棒於9月30日至10月6日，各階段賽事精彩可期。

今年賽事共邀請93隊，少棒組計有39隊、青少棒組30隊、青棒組16隊、大專組8隊，共將進行188場次比賽。參賽隊伍來勢洶洶，有今年代表台灣重返威廉波特獲得季軍，同時也是上屆桃園盃冠軍的台北福林國小，還有今年勇奪美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽亞軍的高雄中正國小，以及各縣市傳統名隊如南投新街國小、台南崇學國小、台東紅葉國小、澎湖講美國小等。

青少棒組則有今年獲奪世界少棒聯盟（LLB）次青少棒錦標賽冠軍的台中中山國中、上一屆桃園盃亞軍的竹縣關西國中。青棒有傳統強權台東東大體中、台北大理高中、高雄高苑工商、普門中學及三民高中棒球隊出賽，各隊高手雲集，讓學生以球會友，進行交流也精進球藝。

今年舉辦「留言猜冠軍活動」，民眾只要在粉絲頁留言猜中冠軍隊伍，有機會抽中紀念帽及毛巾一組，其中還有職棒新秀的神祕特別獎要送給粉絲，共將送出超過140份獎品。桃園盃網站另有逐場文字轉播，四強賽還有網路直播，歡迎民眾到現場為球隊加油。