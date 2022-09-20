1999年921大地震重創中部，位於車籠埔斷層帶的中市霧峰區光復國中房舍倒塌、操場跑道隆起，景象令人怵目驚心。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

台東日前芮氏規模6.8地震，讓民眾再憶起可怕的台灣百年921大地震，逃生與應變再成熱門話題。科博館館長焦傳金20日表示， 「921地震教育園區」及「車籠埔斷層保存園區」保存了23年前斷層震撼景觀，並推廣防災教育，今年「保水保土保安康」活動兩園區自9月21日起5天免費參觀，提醒民眾掌握防災知識。

台東池上9月18日發生規模6.8地震，造成房屋、橋梁倒塌等災情，讓人再度回想起1999年重創中台灣的921地震，當年規模芮氏7.3的台灣百年強震造成嚴重傷亡及財損，位於車籠埔斷層帶的中市霧峰區光復國中，因斷層錯動操場跑道隆起、校舍歪斜倒塌，景象令人怵目驚心，災後由科博館籌建「921地震教育園區」營運管理。

科博館「921地震教育園區」與農委會水土保持局連續2年合辦「保水保土保安康」活動。焦傳金表示，東部地震造成大樓倒塌、火車出軌，民眾面臨重大災害常會驚慌失措，地震防災相當重要。921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區保存23年前地震斷層現場的震撼景觀及防震宣導，自9月21日至25日免費入場參觀。

焦傳金說，因應國家防災日今年設計跨域防災節目，9月25日邀請小黑人劇團演出，以輕鬆、歡樂的表演氛圍讓大小朋友了解環境保育議題的重要性。

活動規畫「農村再生市集」及「在地小農市集」展售，由農民參加展售；並結合水土保持局、嘉義農業試驗所及防災單位設立「防災跨域攤位」，透過趣味遊戲、互動體驗等方式，讓民眾了解防救災知識。