保費收的不夠賠，宏泰人壽薰衣草醫療險附約今年再度宣布調漲保費，已發出通知將自11月8日起，適用全新費率，0~19歲被保險人最高漲費133％~155％，男性39歲以下及女性44歲以下，費率幾乎都有調高，但中年（男性40到59歲、女性45~59歲及75~85歲部分方案）被保險人則是有降費1％到20％。

金管會對此表示，宏泰人壽薰衣草保單的確有保費收取不足的情況，先前貿然調費率，沒有詳細的調費依據、沒有提前通知保戶、沒有給予其他替代方案及行銷時沒有說清楚等問題，在去年被保險局開罰120萬元、要求恢復原費率及停售一年保證續保一年期健康險。

這次宏泰人壽捲土重來，再度通知要調高薰衣草的保費，金管會表示，會檢視宏泰人壽是否符合調費率的新規定，保費調漲是否合理等。

去年金管會就已公布宏泰人壽條款，即健康險與傷害險若要調整費率，必須符合四大漲費要件，一是以國內三到五年的統計資料為主要參考；二是漲費前必須先向要保人說明，並有不同意時的處理方式；三是漲費前三個月要通知；四是確認銷售時有跟保戶說清楚保單有漲費機制。

據了解，宏泰人壽薰衣草保單2018年12月開賣，到去年底滿三年，有一定的理賠依據，且的確在青壯年損率極高，另外如女性生產等理賠率也偏高，造成保費收取不足，有些年齡層是嚴重虧損，宏泰人壽撐不住，去年就打算調漲，但因有瑕疵，被要求恢復原狀。

但今年宏泰人壽8月即通知11月初要調費率，同時提供不同意漲費的保戶新的保單可轉換，並要求各行銷通路向保戶說清楚。

金管會表示，會再檢視宏泰人壽此次調費率是否合理及是否符合去年的新規定。

但據了解，宏泰人壽薰衣草約有15萬張有效契約，保戶對此次「翻倍」調保費不滿，亦不滿意新的保單方案，已成立自救會，希望爭取合理的費率。