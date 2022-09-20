每年12月18日聯合國訂定的國際移民節，為使更多移民及台灣人民同樂，台中市政府特別提前在9月2日中秋節前夕以「用愛一起來唱秋」為主題，舉行台中市111年移民節慶祝活動，副市長令狐榮達將蒞臨現場和各國貴賓、新住民、移工朋友及台中市民逛市集，欣賞表演並頒發多元文化甄選的獎項！

令狐榮達表示，歡迎聖文森及格瑞納達大使館參事Shebby-Ann Dennie、奈及利亞駐華商務辦事處秘書林政賢、駐臺北印尼經濟貿易代表處勞工部主任Purwabti Uta Djara、馬尼拉經濟文化辦事處勞工中心台中分處主任Atty. Bienvenido A. Cerbo Jr.等多國貴賓到場參加活動，希望台中持續往首屈一指國際城市邁進，歡迎新移民及移工朋友長居台中，享受台中生活。

為增添活動熱潮，活動特別邀請多元文化甄選得獎者登台表演，有星月寶萊舞蹈團表演印度融合舞、夢江南歌舞劇團帶來紅燈籠舞蹈表演、陶子多元文化傳承藝術團演出越劇觀燈一段、新社區東興國小表演太鼓，更有來自菲律賓的FILCOM CENTRAL TAIWAN GROUP和Miguel Monces Milanes Jr.展現菲國文化。

除了舞台上的豐富表演，攤位區也有來自印尼、菲律賓、聖文森、奈及利亞等異國美食和文化互動。活動大會更提供摩紓壓、DIY逐格動畫教學、DIY氣球彩繪、互動式綠幕攝影等免費體驗，好吃又好玩，希望能夠在中秋節前夕集結市民、新住民及移工朋友們，感受美好的台中夏日夜晚。