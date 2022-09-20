藝響觀音第3屆武術班結業式，學員穿上表演服裝氣勢十足。（宋坤傳藝提供／蔡明亘桃園傳真）

今年藝響觀音系列課程也有開設舞蹈班。（宋坤傳藝提供／蔡明亘桃園傳真）

今年修習戰鼓進階班的學員，明年有望升級菁英班。（宋坤傳藝提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區公所推廣傳統藝文活動，今年舉辦第3屆「藝響觀音」系列課程，與宋坤傳藝合作教導在地居民戰鼓、武術與舞蹈等民俗技藝，為期2個月的課程於8月底結束，將於9月25日在公所前廣場辦理傳藝大匯演，盼將傳統技藝發展為觀音特色，不僅自幼扎根培訓，也培育種子師資，居民熱烈反映更是教師們持續努力的動力。

藝響觀音邁入第3年，系列課程以鼓藝為主軸，搭配舞龍舞獅、官將首、武術與舞蹈等傳統技藝。今年戰鼓班共分基礎、進階及菁英班，由宋坤傳藝副團長「戰鼓女神」方韻晴擔任指導教師；武術班由擁有13年習武經驗、曾征戰大小競賽的游日鴻帶領；舞蹈班則請來曾任職於雲門舞集舞蹈教室的林妙諭教學。

宋坤傳藝團長宋建坤表示，藝響觀音報名年年都秒殺，觀音居民反映熱烈，相當期待每年開課，結束後還有專屬舞台演出，大家都享受其中。今年為期2個月的活動共開設5個班，學員約120人，由於沒特別限定年齡，小至6歲、高齡70多歲的學員都有，也有不少家長帶著孩子來同樂。

宋建坤也提到今年「創舉」，由於活動已辦第3年，首屆參與基礎班的學員，紛紛從菁英班「畢業」，準備在成果發表前考取戰鼓丙級證照。宋回憶，首年到觀音中小學巡演時，發現校方缺乏師資，盼菁英班學員獲取證照後，能進入學校成為種子教師，也規畫讓他們參與明年教學，將民俗技藝扎根，這也是宋坤傳藝持續努力的動力之一。

藝響觀音系列課程學員到課率非常高，珍惜每次練習機會，宋建坤也讚嘆，公所致力於讓傳統技藝深耕於觀音，活動規畫均以居民為主軸出發，讓大家更瞭解民俗技藝。9月25日將舉辦傳藝大匯演，所有班級與宋坤傳藝團員均會演出，由職業帶領素人一起站上舞台，進退場與化妝都會全程協助，將學員視為團員共同努力。

觀音區長林國甯也表示，藝響觀音著重文化傳承，讓觀音人能接觸到傳統技藝，公所長期投入鼓藝發展，包括觀音國小有培育太鼓隊、上大國小也有鼓藝隊等，盼讓傳統藝文從小扎根，讓鼓藝成為在地特色之一。